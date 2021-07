Tallinna börs alustas nädalat langusega

Tallink teatas esmaspäeva hommikul, et vedas selle aasta juunikuus kõikidel liinidel kokku 218 950 reisijat, mis on 21,9 protsenti vähem kui samal perioodil eelmisel aastal, samas teise kvartali arvestuses vedas kontsern kokku 427 767 reisijat, mis on 10,2 protsendi võrra rohkem kui aasta varem.