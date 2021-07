Kes on Andy Jassy, kellest sai Jeff Bezose järeltulija Amazoni eesotsas?

Amazoni asutaja Jeff Bezos astus esmaspäeval, ettevõtte 27. sünnipäeval, firma tegevjuhi kohalt tagasi. Ta andis teatepulga üle Andy Jassyle, Amazonis 24 aastat tegutsenud veteranile, kes ehitas üles ja juhtis Amazon Web Services (AWS) divisioni ehk ettevõtte domineerivat pilveteenuste ärivaldkonda, vahendab The Verge.

See on oluline hetk Amazoni jaoks, mille tegevjuht on kogu oma eksistentsi jooksul olnud sama. Bezose juhtimisel elas ettevõte üle 90ndate lõpus lõhkenud dot-com-mulli, saades üheks maailma tuntuimaks tehnoloogiaettevõtteks. Amazon on praegu USAs ja osades Euroopa riikides domineeriv e-kaubanduse ettevõte ning tänu Amazon Web Servicesile on ta ka suures osas kaasaegse veebi selgroog.

Bezose järeltulija Andy Jassy liitus ettevõttega vahetult pärast Harvardi ärikooli lõpetamist 1997. aastal ning on AWSi juhtinud alates selle loomisest 2003. aastal. Ametlikult nimetati ta 2016. aastal divisjoni tegevjuhiks. 2020. aasta lõpus kuulus AWSile Synergy Researchi andmetel umbes kolmandik kogu pilveteenuste turust, mis on umbes sama palju kui tema lähimatel konkurentidel Microsoftil ja Google'il kokku. Jassy tee tegevjuhiks on sarnane Microsofti praeguse tegevjuhi Satya Nadella omaga, kes eelnevalt juhtis ettevõtte Azure'i pilvepõhist äritegevust.

Amazoni sisenemine pilvetehnoloogiasse oli Jassy idee. 2000ndate alguses, kui Jassy oli Bezose personalijuht, anti talle ülesandeks selgitada välja, miks inseneridel kulub uute rakenduste väljatöötamiseks nii kaua aega. Ta avastas, et viivitused olid tingitud sellest, et inseneridel oli raskusi suurte andmemahtude omavahelise jagamisega, ja nii sündis idee asutusesisese pilvesalvestuse loomiseks, vahendab The Guardian.

Jassy esitas 2003. aastal ettevõtte juhtkonna nõupidamisel idee laiendada sisevõrku teistele ettevõtetele ja Bezos andis selleks loa. «Ma ei usu, et keegi meist julges ennustada, et see kasvab nii suureks või nii kiiresti, kui see on kasvanud,» on Jassy öelnud AWSi kohta.