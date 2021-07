Investorid kurdavad: Swedbank jäi Bercmani tehingutega jänni

«Lihtsalt võimatu on müüa portfellis asuvaid Bercmani aktsiaid, need on nagu mittekaubeldavad,» kurtis LHV foorumis kasutaja Ziper napilt peale kella kümmet. Sama juttu tuli ka finantsvabaduse discordi grupist, kus investorid olid kurjad, et esimestel kauplemisminutitel hoogsalt tõusnud aktsiat maha müüa ei saanud. Investorid ütlesid, et klienditoest oli neile soovitatud „proovida müüa”.