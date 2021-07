Eesti sai tänu Wise'ile esimese miljardäri

Kristo Käärmann on selle info põhjal saanud miljardäriks, tema aktsiate väärtus oli umbes 1,1 miljardit eurot. Teise ettevõtja asutaja Taavet Hinrikuse aktsiate turuväärtuseks on umbes 0,9 miljardit eurot.

Wise'i tegevjuht Kristo Käärmann selgitas Postimehele enne jaanipäeva, et plaanib aktiivsematele klientidele jagada tasuta aktsiaid. Katseprojekt tehti mõni kuu tagasi, mille käigus said aktsionärideks 2000 aktiivsemat klienti. Ta ei osanud veel öelda, kas selleks emiteeritakse uusi aktsiaid või eraldatakse olemasolevaid. Jaanieelne teade tõi ettevõttele üle 60 000 päringu, milles Wise'i teenuse kasutajad on aktsiate ostmise vastu huvi tundnud.