ELMO Rent on veelgi näljasem: kasv vaid 32% võrreldes eelmise aasta juuniga

„Ma tahan veelgi kiiremat kasvu,“ jagab ambitsioonikust ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova. „Kui eelmisel nädalal raporteerisime, et oleme automüüjatega suutnud juunis kätte saada järgmised 31 uut elektrist sõidukit, mis aitasid meid Tallinna kliendile veelgi lähemal jõuda, siis see on veel reaalse nõudluse täitmiseks vähe“.