Eesti investorid rabasid pööraselt Wise’i aktsiat

«Huvi Wise aktsiate vastu on olnud väga suur, kuna meie kliendid said ka avaoksjonis osaleda. Juba kella 13ni kestvas oksjonis osales palju kliente kes aktsiad ka 8 naelase avanemishinnaga soetatud said,» kommenteeris toimunut Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets. «Oksjonijärgse tavapärase kauplemise käigus on ostuhuvi püsinud läbivalt kõrge ning kui tehingute arv püsib sarnases tempos võib tänane tehingute arv Wise aktsiatega olla üks kõigi aegade suurimaid, mida meie kliendid ühe päeva jooksul mõne välisbörsidel noteeritud aktsiaga teinud on.»

«LHV klientide seas oli huvi Wise otsenoteerimise vastu erakordselt suur. Aktsiate ostmise kohta küsiti juba ajal, mil ettevõte polnud veel oma prospektigi esitanud. Üks klientide poolt enamküsitud küsimus viimastel nädalatel on olnud, et kas ja millal Wise aktsiat osta saab,» ütles LHV maaklertegevuse juhi Sander Pikkel. «Sarnaselt Coinbase’ile ja Spotify’le tuli ettevõte börsile otsenoteerimise läbi ja nad uut raha ei kaasanud. Seega ei saanud ükski investor ka IPO-s osaleda, ning kõik uued investorid olid võrdsel stardipositsioonil, et kauplemise alguses aktsiaid börsilt soetada. Kui Balti börsidel oleme harjunud, et äsja noteeritud aktsiaid saab osta kohe börsipäeva alguses, siis Wise kasutas USA-s tavaks saanud pika avaoksjoni taktikat kus nõudluse ja pakkumise selgitamine kestab esimeseks tehinguks tunde. Londoni börsi jaoks oli see ka omamoodi proovikivi, sest viimati börsile tulnud Deliveroo alustas juba 5 minutit pärast börsi avamist kauplemist.»