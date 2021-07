Pekingi karm käsi USAs noteeritud firmade vastu ähvardab 2 triljoni dollari suurust turgu

Hiina Väärtpaberijärelevalve Komisjon töötab selle nimel, et muuta välismaiste noteerimiste eeskirju, mis on kehtinud alates 1994. aastast ja milles ei viidata firmadele, mis on registreeritud sellistes kohtades nagu Kaimanisaared, ütlesid anonüümsust palunud isikud Bloombergile. Kui eeskirju on muudetud, nõuaksid uued reeglid, et ettevõtted, mis kasutavad nn VIE mudelit, peavad enne Hongkongi või USAs börsile minekut taotlema selleks eriluba, ütlesid allikad.

Kavandatav muudatus on esimene märk sellest, kuidas Peking kavatseb rakendada piiranguid välismaal noteeritud Hiina ettevõtetele. Tihedam järelevalve täidaks lünga, mida tehnoloogiagigandid Alibaba ja Tencent on kaks aastakümmet kasutanud väliskapitali ligimeelitamiseks ja välismaal noteerimiseks, ning mis võib nurjata paljude Hiina ettevõtete ambitsioonid, kes kaaluvad börsile minekut väljaspool Hiinat, nagu TikToki omanik ByteDance.

Pankurid ja eksperdid on aga öelnud, et teatis viitab sellele, et USA börsil noteerimine muutub Hiina ettevõtete jaoks palju keerulisemaks, eriti nende jaoks, kelle äritegevus sõltub suuresti andmetest - kui neid üldse lubatakse noteerida. «Me näeme üsna palju Hiina ettevõtteid, kes kindlasti mõtlevad ümber, kas nad peaksid USAsse minema. Emitendid suhtuvad sellesse nüüd palju tõsisemalt,» ütles ühe USA investeerimispanga Aasia aktsiakapitaliturgude juht Financial Timesile.

«Ma oleksin väga mures, kui ma oleksin Hiina internetiparun, et ma võin sattuda vangikongi.»

«Kas ma näen USA börsil noteerimise täielikku keelustamist? Jah,» ütles analüütik ja Hiina finantssüsteemi ekspert Fraser Howie. «Üha rohkem ettevõtteid sunnitakse USAst börsidelt lahkuma, aktsiaid tagasi ostma ja samal ajal Hongkongis börsile minema,» ütles Howie. Ta lisas, et USAs noteeritud suurte Hiina tehnoloogiakontsernide juhtidele võivad tekkida tõsised tagajärjed, kui nad osutavad vastupanu mis tahes püüdlustele börsilt eemaldamiseks. «Ma oleksin väga mures, kui ma oleksin Hiina internetiparun, et ma võin sattuda vangikongi.»

Juhtiva USA advokaadibüroo partner ütles, et «iga tehing tuleb teha suure allahindlusega». «Sõltumata otsesest mõjust Didile, kujutab USAs noteerimine nüüd endast Hiina ettevõtete ja USA investorite jaoks lisamuresid,» lisas ta.