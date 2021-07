Virgin Galacticu aktsia kaupleb nagu biotehnoloogia. Kuidas saada sellest kasu?

Tundub, et kosmoseaktsiate puhul «osta ja hoia» strateegia ei toimi. Aktsiad nagu Virgin Galactic on selleks lihtsalt liiga volatiilsed. Investorid peaksid arvestama, et mõned kosmoseaktsiad kauplevad rohkem nagu biotehnoloogia aktsiad kui traditsioonilised lennundus- ja kaitsevaldkonna aktsiad.