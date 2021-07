Wise’i börsidebüüt läks seni Eesti pensionifondidest mööda

“Me ei ostnud Wise’i aktsiat, kuna meie investeerimisprotsess keskendub peamiselt varade allokatsioonile, mitte niivõrd üksikute aktsiate valikule,” ütles SEB Varahalduse juhatuse esimees Sven Kunsing. “Ühtlasi on Wise aktsia valuatsioon (väärtustase) finantstehnoloogia sektorile omaselt üpris kõrge. Aktsiavalikud, mida me oma portfellides teinud oleme, keskenduvad pigem väärtusaktsiatele ehk viimastel aastatel pigem ebapopulaarsuse all kannatanud ja seetõttu tagasihoidlikumalt hinnatud aktsiatele.”