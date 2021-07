Pensioni investeerimiskontot eelistavad kogenud investorid

SEBs on tänase seisuga avanud pensioni investeerimiskonto (PIK) 188 inimest, selgub tänasest Pensionikeskuse statistikast. LHVs on PIK avatud 2377 inimesel, Swedbankis 545 inimesel ja Luminoris 32 inimesel.

«Kuigi Eesti elanike huvi investeerimisvaldkonna vastu üha kasvab, siis on näha, et pensioni investeerimiskonto kõnetab eelkõige kogenud investoreid, kellel on soov oma II pensionisamba raha paigutamise otsuseid ise teha ja varasid laialdasemalt investeerida. Lisaks varasemale investeerimiskogemusele on uut tüüpi konto avanud kliendid, kes orienteerivad finantsmaailmas keskmisest paremini ja juba praegu kasutavad kõiki eeliseid, mida Eesti pensionisüsteem pakub – ligi kolmandik neist on liitunud III pensionisambaga,» sõnas SEB Panga juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

«Kevadel pensionisüsteemis toimunud uuendused on muutnud selle paindlikumaks ja võimaldavad pensionivara investeeringuid paremini hajutada. Näiteks saab klient hoida alles olemasolevad II pensionisamba fondiosakud, jättes sinna investeeritud raha fondihalduri juhtida nagu seni, ning samal ajal avada pensioni investeerimiskonto, et edaspidi teha oma investeeringud pensionivaradesse selle kaudu ise. Alternatiivina on kliendil võimalus investeerida ka paralleelselt osa rahast aktiivselt juhitud II samba pensionifondi ja teine osa rahast iseseisvalt pensioni investeerimiskontot kasutades, valides selleks endale sobiva jaotuse,» ütles Leppänen.

Alates tänavu aprillist saavad kliendid, kes soovivad ise oma pensioniinvesteeringuid juhtida ning kasutada selleks II samba eeliseid, avada SEB-s pensioni investeerimiskonto (PIK). Jätkates II sambasse omapoolseid 2-protsendilisi sissemakseid, lisab riik sellele 4 protsenti sotsiaalmaksu arvelt investeerimiseks juurde. Juba kogutud pensionivara saab uut tüüpi kontole üle viia tulumaksuvabalt ning teenustasudeta. Vastavalt seadusele laekub raha kõigile pensioni investeerimiskontodele septembris 2021. PIK-i avamine on tasuta ja seda saab teha kas kontoris või mugavalt läbi internetipanga, samuti puudub kontol kuuhooldustasu.

«Kogu ulatuses tavapärasel viisil raha kogumise jätkamine II pensionisambasse ei takista loomulikult investeerimast ja annab samas algajale investorile kindlustunde, et pensioni kasvatamine on parimates kätes. Kui klient juba kasutab investeerimiseks väärtpaberi- ja investeerimiskontot, siis riskide hajutamiseks on võimalus jätta II sambasse laekuv raha fondihalduri juhtida ning investeerimiseks kasutada raha, mis pensionisammast ei mõjuta,» täiendas Leppänen.