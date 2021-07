Swedbank: meie ootus Merko Ehitusele oli selgelt liiga konservatiivne, kuid aktsia soovitust langetati

«Kuna kinnisvara hinnad on kasvanud, siis tõstsime Merko kinnisvaraarenduse segmendi kasumlikkuse ootuseid. Kuna 2020. aasta esimesel poolaastal peatati uute arenduste alustamine, siis jätkame oma arvamusega, et käesoleval aastal müüb Merko ligi 400 korterit. Kuna esimese kvartali lõpus oli Merkol tootmises 1280 korterit, mis on kõrgeim tase alates 2007. aastast, siis ootame suuremat osa praegu arendatavate korterite müüki jõudmisest 2022.-2023. aastal,» märkis ta. «Kui ehitusteenuse segmendi 2020. aasta marginaalid olid madalaimad alates 2011. aastast, siis ehituse sisendihindade kasvu tõttu ootame, et 2021. aastal ehitusteenuse marginaal veel kasvama ei hakka.»