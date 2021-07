Euroopa Keskpank pigistab silma kinni kõrgema inflatsiooni ees

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu avaldas täna oma uue rahapoliitika strateegia. Nõukogu hinnangul on parim viis hinnastabiilsuse säilitamiseks hoida inflatsioonimäär keskpikas perspektiivis 2% tasemel. Inflatsioonieesmärk on sümmeetriline, mis tähendab, et nõukogu peab võrdselt soovimatuks nii negatiivseid kui ka positiivseid kõrvalekaldeid eesmärgist.

Nominaalse intressimäära alampiiri lähedale jõudnud majandusolukorras tuleb võtta eriti jõulisi või püsivaid rahapoliitilisi meetmeid, et negatiivsed kõrvalekalded inflatsioonieesmärgist ei süveneks. See võib ajutiselt kaasa tuua ka olukorra, kus inflatsioonimäär on eesmärgist mõnevõrra kõrgem.

Ühtlasi kinnitas EKP nõukogu, et baasintressimäärad on ka edaspidi peamiseks rahapoliitiliseks instrumendiks. EKP rahapoliitika instrumentide lahutamatuks osaks jäävad endiselt ka muud vahendid (eelkommunikatsioon, varaostud ja pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid), mida vajaduse korral kasutatakse ning mis viimase aastakümne jooksul on aidanud vähendada nominaalsete intressimäärade alampiirist tingitud piiranguid.

«EKP nõukogu kiitis eile heaks EKP uue rahapoliitika strateegia. Lähtudes EKP esmasest ülesandest säilitada hindade stabiilsus, võimaldas strateegia läbivaatamine heita värske pilgu meie seisukohtadele, suhelda erinevate sidusrühmadega ning mõtiskleda, arutleda ja leida ühine keel, kuidas strateegiat ajakohastada. Uus strateegia on kindel vundament, millele saame lähiaastatel oma rahapoliitika elluviimisel tugineda,» sõnas EKP president Christine Lagarde.

Hinnastabiilsust hakkavad kõigutama ka kliimariskid

EKP nõukogu kinnitas, et ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI) on jätkuvalt asjakohane näitaja hinnastabiilsuse hindamiseks. Samal ajal tunnistab nõukogu, et omaniku kasutuses oleva eluasemega seotud kulude kaasamine ÜTHIsse kajastaks kodumajapidamiste jaoks asjakohast inflatsioonimäära paremini, kuid selleks kulub mitu aastat. Vahepeal kavatseb EKP nõukogu võtta oma rahapoliitilistes hinnangutes täiendavate laiemate inflatsiooninäitajate hulgas arvesse ka neid, mis hõlmavad omaniku kasutuses oleva eluasemega seotud kulude esialgseid hinnanguid.

Ühtlasi nentis EKP nõukogu kliimariskide ulatuslikku mõju hinnastabiilsusele ja kohustus seega täitma oma pädevuse piires kliimaga seotud nõudlikku tegevuskava.