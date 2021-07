Ralli jätkub: Wise tõi julgetele paari päevaga võimsa tootluse

Täna ennelõunal kerkis väärtpaber 5,58% 10,18 naela tasemele. Kuna aktsia alustas oma börsiteekonda kolmapäeval 8 naela tasemelt, tähendab praegune tõus, et esimesed ostjad on vähem kui kolme päevaga 25% tootlust kätte saanud – pole paha.

Wise on osutunud ülipopulaarseks ka Eesti investorite seas – pangad kinnitavad kui ühest suust, et siinsed kliendid ostavad meelsasti Eesti ükssarvikut. Esimesel kauplemispäeval toodi välja, et kõige tavalisem kogus, mida eestlased ostavad, on 100 aktsiat korraga.