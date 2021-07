Tallinna börs lõpetas nädala langusega

Ettevõte teatas reede hommikul, et teises kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,9 miljonit tonni kaupa ja 596 000 reisijat; võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 9 protsenti ja reisijate arv 12 protsenti.

Käibelt järgnes First North aktsianimekirjas teisipäeval börsidebüüdi teinud Bercman Technologiesi väärtpaber, millega sooritati 2818 tehingut 758 300 euro väärtuses. Väärtpaberi hind kerkis 3,4-eurose märkimishinnaga võrreldes enam kui kaks korda ehk 160,3 protsenti 8,85 euroni.

Tallink teatas esmaspäeva hommikul, et vedas selle aasta juunikuus kõikidel liinidel kokku 218 950 reisijat, mis on 21,9 protsenti vähem kui samal perioodil eelmisel aastal, samas teise kvartali arvestuses vedas kontsern kokku 427 767 reisijat, mis on 10,2 protsendi võrra rohkem kui aasta varem.