Eestlaste seas populaarne börsimaakler kaotab tülinaks olnud haldustasud

Lisaks sellele on tõenäoline, et lähitulevikus saab läbi maakleri investeerida ka krüptosse, millele vihjas hiljuti selle tegevjuht. «Kliendid on muidugi küsinud [kauplemist krüptoga] ja me loodame, et oleme valmis seda neile suve lõpuks pakkuma,» ütles juunis Interactive Brokersi juhatuse esimees ja tegevjuht Thomas Peterffy. Hoolimata sellest, maaklerfirma alustab krüptorahadega kauplemist nullist, on Bitcoini futuuridega kauplemine olnud selle platvormil juba pikemat aega võimalik.