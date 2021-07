Ekspress Grupi digitellimused kasvasid 76 protsenti, kuid Lätis ja Leedus pole veel harjutud tasulise sisuga

«2021. aasta II kvartalis jätkus digitaalsete tellimuste kiire kasv kõigis Ekspress Grupi tegevusriikides. Lugejate huvi kvaliteetse sisu järele tõuseb ja digitaalse sisu eest maksime on muutumas normiks,» ütles tulemuste kommentaariks Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu. «Kui Eestis on pigem juba tavaline, et informeeritust hindaval inimesel on olemas mõne uudissisu digitellimus, siis Leedus ja Lätis pole see veel nii tavapärane veel ja turud selgelt arengufaasis, kuid selles näeme eeskätt võimalust edasiseks kasvuks.»