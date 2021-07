Suured muutused Lidlis: juht kaotas koha ja firmas käib puhastus

Manager Magazin kirjutab, et põhjus on selles, et Klaus Gehrig kaotas võimuvõitluse Lidli emafirma Schwarz Gruppe omaniku Dieter Schwarziga. Väidetavalt ei meeldinud Schwarzile Gehrigu tehtud personalimuutused, mis pidid Gehrigule võimu kindlustama. Seetõttu teatas ettevõte eelmise nädala lõpus Schwarz Gruppi juhi tagasiastumisest. Uueks Schwarz Grupi juhiks sai senine Lidli juht Gerd Chrzanowski. Sellega seoses on nüüd tühi Lidli toidupoeketi juhi tool ning uue juhi otsingud käivad täistuuridel.