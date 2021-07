Üllatavad põhjused: aktsiatõus võib jätkuda veel kuni viis aastat

Ta toob sellise stsenaariumi toetuseks kuus põhjust.

* Kuhjunud on hiiglaslik nõudlus

Samal ajal kui kõik vaatavad ideede saamiseks USA keskpanga stiimulite poole, on unustatud vaadata erasektoris toimuvat. Seal valitsevad jõud suruvad aktsiaid üles. Hiiglaslik erasektori viibinud nõudlus võib tänavu tõsta USA majanduskasvu kaheksa protsendini ja sellele järgenvatel aastatel võib USA majandus kasvada 3,5-4,5 protsendises tempos.

Leuthold Groupi peastrateeg Jim Paulsen toob välja põhjused, miks nõudlus justkui paisu tagant välja pääseb.

Lumehelbekeste põlvkond hakkab jõudma pereloomise faasi, mis tõstab eluasemete nõudlust. Kui juba kodu osta, tuleb see ka asjadega täita, mis toetab kaubandust.

Inimestel on kogunud hiiglaslik rahajääk, mida pole pandeemiapiirangute tõttu saanud kulutada. Kui sõjajärgne USA perede säästumäär on ulatunud keskmiselt 6,5 protsendini, siis hiljuti kerkis see 16 protsendini SKPst. Sellest tulenevalt on kodumajapidamiste rahaasjad oluliselt paranenud. Võla-sissetulekute suhe on madalaim alates 1990ndatest. Kuna tarbijate kindlustunne kasvab, võetakse rohkem pangalaene ja kasutatakse vabamalt krediitkaarte. Tööjõuturule tuleb palju värsket tööjõudu kelle abitšekkide maksmine saab septembris läbi.

Ettevõtete laod on tühjad, sest pandeemia tõttu tekkisid tarneraskused. Mis oli laos, on müüdud. Nüüd peaksid ettevõtted hakkama müügi kõrval kasvatama ka laojääke. Kuna toimunud on pretsedenditu laovarude likvideerimine, tuleb laovarude taastamise näol hiiglaslik täiendav nõudlus.

Ettevõtted jõudsid vahepeal kärpida tootmisvõimsusi, mida nüüd taas laiendatakse. Selleks tehakse kapitalikulutusi.

* Ees seisab möödavaadatud kasumikasvu buum

Majandus taastub sellise hooga, et analüütikutel on raske sammu pidada. Selleks aastaks prognoosivad Wall Streeti analüütikud S&P 500 indeksi kohta 190 dollarit ettevõtete kasumeid. See on aga väga väike number, kui arvestada 7-8 protsendise majanduskasvuga ning massiive majanduse toetamisega. Tavaliselt kulub stiimulitel majandusele mõju avaldamiseni 6-8 kuud ning see aeg on varsti käes.

Paulsen prognoosis selleks aastaks S&P 500 indeksile 220 dollarit kasumit indeksi kohta.

“Analüütikud on jätkuvalt maas arusaamisega selles osas, kui palju on ettevõtete kasumid paranenud ja palju nad edaspidi kasvavad,” ütles Paulsen. “Rahapoliitika tegijad ja poliitikud reageerisid meeletult üle. Nad tegelesid majanduse kukkumisega, kuid lõid eeldused näitajate suureks paranemiseks.”

* USA keskpangal on uus nägu

Viimasel kolmel aastakümnel on USA keskpank hakanud inflatsiooniilmingute korral karmistama rahapoliitikat, tappes sedasi majanduskasvu. Seetõttu on viimasel 20 aastal sõjajärgse ajastu kõige aeglasem majanduskasv. Nüüd on USA keskpank mugavam ja valmis kohanduma ning mitte võitlema inflatsiooniilmingutel inflatsioonitondiga.

Aastatel 1980-2010 oli USA majanduskasvust maha lahutatud USA valitsuse kümne aasta võlakirja tootluse näit negatiivne. Sellel moel jahutas keskpank inflatsiooni. Nüüd on keskpank rahul sellega, et 10-aastase võlakirja tootlus on majanduskasvust madalamal, küttes sedasi majandust. Sarnane oli keskpanga poliitika aastatel 1950-1965, mida mõned analüütikud nimetavad kapitalismi kuldajaks.

* Inflatsioon ei tapa pulliturgu

Kuna majandus on kuum, võib inflatsioon lähiajal pead tõsta. Keskpikas perspektiivis arvatakse, et inflatsioon taltub. Rahvas vananeb ja vanemad inimesed kulutavad vähem. Samas teevad ettevõtted kapitalikulutusi, et tõsta produktiivsust. Nii saab vältida kulude kandmist lõpptarbijateni. Kuhugi pole kadunud konkurents ja rahvusvaheline kaubandus. Kui välismaal saab toota odavamalt, hoiab see USAs tootmist pinge all. Tehnoloogiline areng vajutab pitseri tehnoloogiakaupade hindadele.

* Aktsiate väärtustasemed paranevad

Nüüd võib juhtuda sedasi, et aktsiad liiguvad kuid külgsuunas, sest kardetakse inflatsiooni ja tõusvaid võlaintresse. Samal ajal kasvavad nii majandus kui ettevõtete tulemused, mis langetavad aktsiate väärtuse suhtarve. Sedasi on juhtunud ka aastatel 1983-84, 1993-94, 2004-05 ja 2009-10.

Sellisel moel muutuavad aktsiate suhtarvud normaalsemaks, eemaldades investorite teadvusest ühe põhimure – aktsiad on liiga kallid. Kui S&P 500 indeksis olevate ettevõtete kasum jõuab selle aasta lõpuks 220 dollarini ja indeks on korrektsiooni tõttu 4000-4100 punktil, siis on aktsiaturu hinna-kasumi suhe 18-19 ehk alates 1990ndast aasta alla keskmise taseme.

* Investorid pole ülioptimistlikud