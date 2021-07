Tallink ei nõua tänasest koroonatõendite esitamist Soome suunduvatel reisidel

Kuna Soome uus riiki sisenemise mudel ja uued reeglid jõustuvad alates tänasest, 12. juulist 2021, siis ei lasu ka laevafirmadel enam kohustust nõuda reisijatelt erinevaid COVID tõendeid enne pardale tulekut. COVID dokumentide ja tõendite kontrollimise võtab lisaks senisele riiki sisenemise õiguse kontrollimisele tänasest üle Soome piirivalve. Seega ei tähenda seadusemuudatus seda, et dokumentide kontroll kaob, vaid et antud dokumentide kontrolli teostatakse nüüdsest Soome saabudes Soome piiril.

Reisijad, kes on saanud vaid ühe vaktsiinidoosi mitmedoosilisest vaktsiinist, peavad tegema koroonatesti mitte varem kui 72 tundi pärast riiki saabumist ja need reisijad, kes pole vaktsineeritud, peavad täiendavalt tegema testi negatiivse tulemusega enne Soome saabumist või koheselt Soome saabumisel.

«Meil on hea meel, et Soome seadusemuudatus võimaldab transporditeenuse pakkujatel nüüdsest erinevate tõendite kontrollimise ametkondadele üle anda. Oleme viimase kolme kuu jooksul andnud endast parima, et oma koduturgude valitsusi viiruseleviku tõkestamisel toetada ning meie töötajad on erinevaid tõendeid ja dokumente kontrollides teinud rohkem, kui neilt tavaliselt ootame,» kommenteeris muudatust Tallink Grupi kliendikogemuse juht Age Vanajuur.

«Oluline on siinkohal muidugi rõhutada, et tõendite ja dokumentide nõue ei ole kuskile kadunud ja erinevaid tõendeid nõutakse reisijatelt jätkuvalt. Muutunud on vaid koht ja ametkond, kellele tõendeid ja dokumente tuleb näidata. Paneme jätkuvalt kõikidele reisijatele südamele, et juba enne reisi broneerimist ja kindlasti ka enne reisile minekut tasub üle kontrollida, millised on sihtkoha riiki sisenemise nõuded ja dokumendid, mis teil tuleb riiki saabumisel esitada,» toonitas Vanajuur.