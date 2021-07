Tallinna börsi aktsia võimas ralli jätkub

Vahepeal jõudis aktsia pisut langeda, kuid nüüd on ta uuele tõusule asunud. Eile kerkis Bercman tugevalt ja täna ennelõunal tuli tõusule veel 21,3% lisa – aktsia kerkis 12,9 euro tasemeni. See tähendab, et need, kes aktsiat märkisid, on oma raha nädalase kauplemisperioodi jooksul peaaegu neljakordistanud.

Ettevõte on algusfaasis ning neil puudub nii kasum kui ka märkimisväärne käive. See tähendab aga, et paari suure tellimusega võivad tartlased oma ärimahte hoobilt mitmekordistada – see on see nn idufirma tulevikulootus ja põhjus,miks aktsia börsil ka nõnda populaarseks on osutunud.