Nokia andis kasumihoiatuse, mis lükkas aktsia rallima

USAs noteeritud Nokia aktsiad tõusid teisipäeva õhtul üle 11% ning Helsingi börsil üle 8%, pärast seda, kui Soome telekommunikatsioonikontsern teatas, et kavatseb tõsta kogu aasta majandusprognoosi. Ettevõte kavatseb avaldada uue äriväljavaate 29. juulil, vahendab Helsingin Sanomat.

«Meie kolmeastmeline kava jätkusuutliku ja tulutoova kasvu ning tehnoloogilise juhtpositsiooni saavutamiseks, millest teatati märtsis toimunud kapitaliturgude päeval, edeneb hästi. Meie tugev kulukontroll esimesel poolaastal on selle tunnistuseks. Lisaks sellele on meile kasuks tulnud mitme meie äriüksuse tugev turu areng,» ütles Nokia tegevjuht Pekka Lundmark pressiteates.

Tegevjuht Lundmark rõhutas, et kahe esimese kvartali head tulemused annavad hea aluse kogu aastaks, kuigi ülejäänud aasta võib osutuda keeruliseks.

Nokia on eelnevalt hinnanud, et nende käive jääb sel aastal 20,6 ja 21,8 miljardi euro vahele, kasumlikkuse suhtarvuga 7% kuni 10% ning positiivse vaba rahavooga.

«See on viimaste aastate suurim toote turuletoomine. Viimastel aastatel ei ole meil olnud palju uusi põnevaid 5G tugijaamade tooteid, millest rääkida. On väga hea tunne, et oleme jõudnud selle väga olulise verstapostini. Olime 5G osas konkurentidest maha jäänud, kuid uute toodetega oleme järele jõudmas,» ütles juuni lõpus Nokia mobiilsidevõrkude juht Tommi Uitto.