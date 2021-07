Uus-Meremaa dollar kallines: keskpank sillutab teed intressitõusuks

Uus-Meremaa keskpank (RBNZ) üllatas täna investoreid teatega, et pandeemiast tingitud võlakirjade ostuprogramm lõpetatakse. Rahatrüki piiramine saatis valuutaturgudel kiivina tuntud Uus-Meremaa dollari tõusule. Investorites on nüüd kasvanud veendumus, et tänavu on oodata ka intressitõusu.