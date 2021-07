Tulemused panid Tallinna Kaubamaja aktsia rallima

Hommikul kerkis kaubamaja aktsia 5,22 protsenti, 10,08 euro peale. See on tänavu üsna külgsuunas liikunud aktsia jaoks vaat et suurim tõus ühe päeva jooksul. Varajasel kauplemistunnil tehti pea 150 tehingut ning kauplemismaht küündis ligi 200 000 euroni.