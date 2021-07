Madis Müller: mõne riigi võimalikud raskused ei mõjutaks Euroopa Keskpanga rahapoliitilist otsustamist

See on õige, et me peame ka enda otsuseid tehes hindama ka erinevaid kõrvalmõjusid. Et keskpank saaks tõhusalt oma eesmärke täita, siis peaks ka pangandussüsteem tõhusalt töötama. Kui mõne riigi pangandussüsteem satub raskustesse, siis see oleks muidugi probleem ka rahapoliitika elluviimise vaatenurgast. Sellegipoolest ei saa see olla kaalutlus rahapoliitika otsuste nagu intressi muutmise või võlaostuprogrammi langetamisel. Panganduse järelevalve ja rahapoliitika lahendamine seisavad Euroopa Keskpangas teineteisest lahus.

Bloombergis avaldasid turuosalised arvamust, et Euroopa keskpanga juulikuine nõukogu istung tuleb uudiste vaene ehk igav. Kas seoses inflatsioonieesmärgi täpsustamisega võib sellelt istungilt nüüd oodata mingit olulist sõnumit või muudatust sõnumi toonis?

Kõik Euroopa Keskpanga nõukogu istungid on põnevad, aga järgmine nädal on esimene rahapoliitika istung pärast eelmine nädal kinnitatud uut rahapoliitika strateegiat. Seetõttu võib see tõesti olla märgiline ja oluline. See peaks olema esimene kord, kui me peaks rahapoliitilisi otsuseid langetama uutest strateegiast lähtuvalt. Mida see täpselt kaasa toob, seda on raske ette ennustada.

Miks Euroopa keskpank hakkab rohkem tegelema roheteemadega, mitte näiteks muude suurte rahapoliitikaväliste probleemidega nagu rahvastiku vananemise või vaesuse likvideerimisega?

Oluline on mõista, et kliima muutus hakkab väga otseselt mõjutama majanduse käekäiku ja hinnamuutusi. Me peame oma analüüsima kliimamuutuste võimalike mõjusid. Meil on võimalus ka oma põhitegevuse raames mõõdukat hinnatõusu lubades omal moel kaasa aidata kliimaeesmärkide saavutamisele. Põhimõtteliselt on otsustatud, et keskpank nõuaks tulevikult ettevõtetelt, kelle võlakirju me ostame, rohkem informatsiooni nende süsinikujalajälje kohta. Määrame kriteeriumid, kui palju ja milliseid võlakirju me saame lähtudes kliimasõbralikkusest osta. Kui keskpank võtab kommertspankadele laenu andes võlakirju tagatiseks, siis ka sedasi saame me finantsturge selles suunas nügida, et rahastamistingimused oleks soodsamad võimalikult keskkonnasõbralike investeeringute tegemisel.

Kõikvõimalike muude majanduspoliitika eesmärkide osas peame me lihtsalt aru andma, et keskpanga käed ei ulatu ka igale poole. Me saame tegeleda ainult meie põhitegevusega kooskõlas olevate tegevustega. Kliimaga arvestades saame me oma põhieesmärke täita nendega mitte vastuollu minnes.

Kui pandeemiaprogramm saab läbi, siis ehk kapitalimahuka rohemajanduse elavdamiseks võib keskpank teha uue võlakirjade kokkuostuprogrammi?