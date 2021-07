Euroopa Liit hakkab Nike’i maksunihverdamist uurima

Hetkel pole juttu selgetest rikkumistest ega trahvistki. On vaid Euroopa Liidu konkurentsiameti kahtlus, et Nike on oma Hollandi firmasid kasutanud omale madalama maksukoormuse nihverdamiseks. Asi puudutab viit juhtumit aastatel 2006 – 2015, kus Nike sai tänu litsentsitasude näitamisele oma maksukoormust vähendada, kirjutab Bloomberg.