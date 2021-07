Inflatsioonitont käib mööda maailma

«Tõenäoliselt tuntakse Briti keskpangas, et kiiresti läheneb aeg kui peab hakkama maha tõmbama majanduse toetamist,» ütles JPMorgan varahalduse globaalne turustrateeg Hugh Gimber.

Enamus keskpankureid arvab, et üleilmne hinnatõus jääb ajutiseks ning peegeldab pakkumisahela probleeme ajal kui Lääne majandused paranevad koroonapandeemiast.

Briti keskpank uuendas juunis prognoosi. Kui varem eeldati, et inflatsioon teeb tipu kolmel protsendil, siis nüüd peaks inflatsioon enne aasta lõppu tulema pigem nelja protsendi lähedale.

Keskpanga inflatsioonieesmärk on kaks protsenti.

Finantsturgudel on juba intressitõusuootused kasvanud. Nüüd hinnatakse, et Briti keskpank tõstab 2022. aasta augustiks intressitaseme 0,25 protsendini.

USAs andis enam kui kolmandiku hinnatõusust kasutatud autode ja veokite kallinemine. USAs on ökonomistid sama meelt USA keskpanga juhi Jerome Powelli pikaajalise vaatega, et kõrgem inflatsioon on ajutine nähtus.