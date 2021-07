Poodide taasavamine tõstis Baltika taas kasumisse

Baltika Grupi juhatuse esimehe ja tegevjuhi Flavio Perini sõnul näitavad teise kvartali tulemused, et uus ärimudel ja restruktureerimine on aidanud ettevõtte finantsid hoida tugevana. Ilma piirangute mõjuta oleks olnud tõenäoline rääkida poolaasta kasumist. «Ilma nõuete ümberkujundamiseta oleks eelmise aasta teise kvartali kahjumiks kujunenud 2 miljonit eurot, mille kõrval paistab tänavune teise kvartali kasum veel eriti positiivsena,» lisas Perini.

«Kõige rõõmustavam on, et meie Ivo Nikkolo kaubamärgi rõivaste ja aksessuaaride üleminekukollektsiooni on kliendid üle ootuste hästi vastu võtnud. See annab palju optimismi ka järgmisteks kvartaliteks, et viia Baltika restruktureerimine planeeritust palju varem lõpule,» ütles Baltika juhatuse esimees.