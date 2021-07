Madis Müür: Ampleris on ükssarviku materjal ja ma hoian seda aktsiat muretult

Kuidas oled rahul Ampler Bikesi käekäiguga?

Ampleri käekäiguga suures pildis läbi aastate olen väga rahul, see edulugu on isegi üle ootuste kasvanud. Ettevõtte käesoleva aasta tegemistega võib rahul olla, tulemusi on tagasi hoidnud neist endist sõltumatu oluliselt laiem juppide puuduse probleem.

Ma välise löögi pealt ettevõttele hinnangut väga ei annaks. Pikas perspektiivis on see üks löökauk kasvukurvi peal. Plaanid on neil jätkuvalt vägagi suured ja panevad täie hooga edasi, palkavad hoogsalt. Arvestades vägagi tugevat nõudlust toodete järgi kui ka rahastusturgu, on gaasi põhjas hoidmine ka vaatamata korra kruusateele sattumisele ikkagi õige tee. Liiga palju kapitali neil vaja ei lähe, et edasisi eesmärke täita ja selle kokku saamine tundub vägagi realistlik.

Kas aktsia hinnalangus ei morjenda?

Hinnalangus ei huvita üldse. Investorina olles ligi 15-60 korda esimestest voorudest kapitali kasvatanud, siis 25 protsenti langus on umbes poole aasta tootlus, suures pildis mitte midagi. Ka börsidel on suuremaid kõikumisi, Ampleriga saab vähemalt korralikku tootlust sinna juurde. Kasvuettevõtte puhul loeb ikkagi pikem perspektiiv kui paar kvartalit. Nende tiimil ja ettevõttel on sellel turul vägagi ükssarviku materjali ja ma hoian väga muretult.

Ampler ongi kogu tee olnud väga alahinnatud ettevõte: startupperitele on natuke hilja siseneda, börsi investoritele vara, tootekategooria on ka Eestis pigem võõras. Kui nõudlus on väike, siis hind madal nagu juhtus ka eelmise rahastuse aegu 2019. Tookord kaasasime raha oluliselt kõrgemalt ja see tuli kiirelt täis. Võrreldes teiste sarnase faasi väiiksema käibega avalikult kaubeldavate 2-4 rattaliste elektritranspordi ettevõtetega on Ampler samuti naeruväärselt odav.

Järelturul kauplemisega on suur enamus investoreid üldse turule alla jäämas. Neil kellele meeldib 1-2 keskpärase kvartali pealt jalga väristama hakata tasuks korra peeglisse vaadata, et kas ettevõtte puhul on ikkagi tees muutunud? Ei ole ju, pigem on nõudlus enamus turgudel hoogu juurde saanud, rohepööre on kiirust ainult juurde saamas ja rahastusturg on väga tugev.

Kas plaanid osaleda täiendavas kapitalikaasamises?

Väiksel määral ikka osalen. Ampler moodustab mul üle 60% portfellist, palju enam hajutamise mõttes juurde panna ei kannata. Samas investeerida ei tasu eufooria laineharjal, vaid kui veri tänavatel ja praegu ikka paljud on jalga väristamas. See on õpikunäide ideaalsest investeerimishetkest. Tegu on ainuüksi Euroopas üle 10 miljardi eurose turu ühe asjalikuma ettevõttega, mis on alles kasvukurvi alguses ja väikestes ajutistes raskuste. Lollus oleks nii ideaalne võimalus endast mööda lasta. Kahe-kolme aasta pärast on neil realistlik teha ka üle saja miljoni käivet aastas, selle jaoks nad hakkavad juba tänavu tehast ehitama.

Kas väikeinvestoritest möödaminev kapitalikaasamine võib edaspidi peletada investoreid aktsiast eemale?