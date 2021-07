Revoluti väärtus tõusis 33 miljardini tänu võimsale rahastamisvoorule

Pangandus- ja kauplemisteenuseid läbi rakenduse pakkuva Revoluti väärtus on nüüd 33 miljardit dollarit, mis on kuus korda suurem võrreldes ettevõtte eelmise aasta väärtusega, mis oli 5,5 miljardit dollarit, vahendab CNBC.

Tänu viimasele rahastamisvoorule on Revolut Euroopa suuruselt teine fintechi ükssarvik Rootsi makseteenuste hiiglase Klarna järel, selgub CB Insightsi andmetest. Samuti on Revolut nüüd suurim fintech Ühendkuningriigis, edestades maksefirmat Checkout.com.

Fintechi idufirmad on viimasel ajal olnud rahastamise tuhinas, kogudes CB Insightsi andmetel 2021. aasta teises kvartalis rekordilised 33,7 miljardit dollarit. Euroopas on sellised ettevõtted nagu Saksamaa Trade Republic ja Hollandi Mollie kogunud investoritelt sadu miljoneid dollareid.

Salovaara ütles, et Revolutil ei ole otseseid plaane avaliku pakkumise korraldamiseks, olles just kaasanud märkimisväärse hulga lisakapitali. Ta ei välistanud IPO-d selle aasta jooksul, kuid viitas, et see on siiski ebatõenäoline. Eelmisel nädalal läks rahaülekannete hiiglane Wise börsile, mis oli turuväärtuse poolest suurim tehnoloogiaettevõtte noteerimine Londoni börsil.