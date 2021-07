Eesti petuvõrk ajab eurooplastel harja punaseks

Lugu algas tuhandete Prantsusmaa krüptonäljaste jaoks ilusalt: ettevõte RR Crypto andis veel sel kevadel lootusrikastele investoritele, kes tahtsid krüptovaradesse raha paigutada, mitmekümneprotsendiseid tootluseid. Juunis aga selgus, et on tekkinud probleem: firma juht Vincent Ropiot rääkis murelikule rahvale, et ühe maailma suurima krüptoplatvormi Binance'i tegevuse tõttu ei saa nad varale ligi. Jutt, et firmas on tehnilised probleemid, on tavaliselt märk sellest, et krüptopetised hakkavad oma viineriputkat kokku pakkima.