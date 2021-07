Rahandusministeeriumi andmetel soovib 31. märtsi seisuga teisest sambast lahkuda 780 LHV pensionifondi Roheline osakuomanikku, kelle keskmine kogutud pensionivara oli tol hetkel 3337 eurot. Ehkki aasta algusest on Rohelise osakute väärtus langenud kuus protsenti, on kolme kuuga nende vara väärtus kasvanud 4,8 protsenti, mis praeguse seisuga teeb keskmiseks väljamakstavaks summaks 3497 eurot. Enne 31. märtsi teisest sambast lahkumise soovi avaldanud osakuomanikud saavad raha kätte septembris.

LHV Roheline ja Tuleva maailma võlakirjade fondid on ainsad, mille kuue kuu tootlused on langenud, ülejäänud teisest sambast lahkujad peaksid vist rõõmustama (vähemalt korraks), sest nende teise samba kontodele on poole aastaga lisandunud kuni 16 protsenti, millele lisandusid viimase kuue kuu sissemaksed.