Võlakirjakuningas: praegune inflatsioonikeskkond meenutab 70ndaid

Tema sõnul meenutab praegune inflatsiooniolukord 1970ndaid. USA keskpank peab hakkama tegutsema pidurdamaks hinnatõusu, lausus ta CNBCile.

«Kui vaadata pika kestvusega USA valitsuse võlakirjade reaaltootlust, siis see meenutab Jimmy Carteri ajastut,» ütles Gundlach. «Me räägime 5,4 protsendisest inflatsioonist ja kui me võtame 10-aastase võlakirja alla 1,4 protsendise tootluse, saame me miinus nelja protsendise reaalintressimäära.»

Kuigi keskpank ootas kõrgemat inflatsiooni, on viimaste kuude näidud tulnud ka üle nende ootuste. Juunis tõusid USAs tarbijahinnad 5,4 protsenti, mis on suurim inflatsioon alates 2008. aastast. Samal ajal hüppasid tootja- ehk tehasehinnad 7,3 protsenti.

Gundlach võrdles praegust hinnatõusu 1970ndatega, kui inflatsioon tõusis president Lyndon Johnsoni ajastu 1965. aasta ühelt protsendilt 1980. aasta märtsis ligi 15 protsendini.

«Ikka palju sarnasusi tuleb 1970ndatest ette. Me just tõmbume välja ebaõnnestunud Afganistani sõjast, kus me saavutasime patiseisu,» ütles ta. «See meenutab 70ndate Vietnami, mis viis kõrge inflatsioonini, õppelaenude tühistamiste, töötu abirahade ja kõige muuni.»

Et lämmatada Jimmy Carteri ajastu inflatsioon, pidi tolleaegne USA keskpanga juht Paul Volcker tõstma intressitaset ja piirama rahapakkumist. 1981. aasta juulis ulatus pankadevaheline üleöölaenu intressimäär rekordilise 22,36 protsendini.

Aga tänapäeval on keskpank jäänud truuks enneolematus mahus ja ulatuses ülilõdvale rahapoliitikale ning hoiab intressitaset nulli lähedal, mis on viinud börsid ühelt rekordilt teisele.