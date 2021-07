Hiiglaslik alumiiniumitootja prognoosis tarnete kasvu

USA suurim alumiiniumitootja teenis teises kvartalis 618 miljoni dollari suuruse EBITDA-kasumi. Bloombergi poolt küsitletud analüütikud ootasid keskmiselt 599,8 miljoni dollari suurust kasuminumbrit. Ettevõte prognoosis, et nad tarnivad tänavu 2,9-3 miljonit tonni alumiiniumit. Ettevõtte varasem tarneprognoos ulatus kuni 2,8 miljoni tonnini.

Alumiiniumi hind on seni tänavu tõusnud 27 protsenti. Hinnatõusu mõttes on aasta algus parim pärast 2008. aastat. Goldman Sachs prognoosis juunis, et alumiinium mängib võtmerolli madala CO2 jalajäljega maailmas, mis peaks tooma kaasa mitme aastase alumiiniumi hinnatõusu. USAs peaks alumiiniuminõudlust kasvatama taristu rajamise plaan.