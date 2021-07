Moderna võeti S&P 500 liikmeks, mis lennutas aktsia hinda

Moderna aktsia on viimase 12 kuu jooksul rohkem kui kolmekordistunud, kuna selle koronaviiruse vaktsiin sai detsembris USAs erakorralise kasutusloa, vaid nädal aega pärast Pfizer/BioNTech vaktsiini esimest heakskiitu. Selle nädala alguses ületas ettevõtte turuväärtuse väärtus 100 miljardi dollari taseme, mis asetab selle farmaatsiafirmade eliiti.

«Biotehnoloogia Tesla»

Indeksfondide ja börsil kaubeldavate fondide juhid, kes kas jälgivad S&P 500 indeksit või kasutavad seda võrdlusalusena, võivad kaaluda teiste indeksis loetletud aktsiate müüki, et osta Moderna aktsiaid, mis võib veelgi suurendada selle kasumlikkust käesoleval aastal.

Firma meeletu edu käesoleval aastal

Ravimitootja on sel aastal tõusnud üle 170%, mis teeb sellest Nasdaq 100 indeksi kõige edukama aktsia. Aktsia senine hüppeline tõus võib viia selle järgmisel nädalal ka S&P 500 tippu, mil ta liitub indeksiga. Hetkel on võrdlusindeksi kõige edukam aktsia Victoria's Secreti and Bath & Body Works emafirma L Brands 98%-lise tõusuga.