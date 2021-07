Mark Zuckerberg on sel aastal müünud Facebooki aktsiaid peaaegu igal nädalapäeval

Alates 9. novembrist 2020 on Facebooki kaasasutaja ja tegevjuht, kelle hinnanguline väärtus on 127 miljardit dollarit, väärtpaberi- ja börsikomisjonile esitatud andmete kohaselt peaaegu iga tööpäev Facebooki aktsiaid müünud.

Kokku on ta viimase kaheksa kuu jooksul müünud 9,4 miljonit aktsiat väärtuses 2,8 miljardit dollarit. Umbes 90 protsenti müügist on tehtud tema heategevusliku ja propageeriva organisatsiooni Chan Zuckerberg Initiative (CZI) poolt. Väiksem osa ehk umbes 200 miljonit dollarit pärast maksude mahaarvamist läks Forbesi hinnangul tema enda taskusse.

Mark Zuckerberg, kes on maailma viies rikkaim inimene, on nüüdseks vähendanud oma osalust Facebookis umbes 14 protsendini, võrreldes 28 protsendiga ettevõtte noteerimise ajal. Alates Facebooki börsile minekust 2012. aasta mais on Zuckerberg ja CZI müünud rohkem kui 132 miljonit sotsiaalmeedia hiiglase aktsiat, mille koguväärtus on ligi 15 miljardit dollarit. Sellest on ta isiklikult pärast maksude mahaarvamist saanud umbes 2,1 miljardit dollarit, väidab Forbes.