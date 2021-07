Kasahstanist on saanud üks maailma juhtivaid krüptokaevureid

Neljapäeval Cambridge'i alternatiivse rahanduse keskuse poolt avaldatud uuring näitab, et Hiina moodustas aprillis vähem kui poole (46 protsenti) bitcoini kaevandamiseks kasutatud energiast, mis on järsult vähenenud 2019. aasta septembri 75,5 protsendilt. See oli veel enne seda, kui ametivõimud andsid korralduse krüptovaluutade kaevandamise piiramiseks, vahendab Financial Times.

Kasahstani osakaal ülemaailmses bitcoini kaevandamises kasvas samal perioodil peaaegu kuus korda, tõustes 1,4 protsendilt 8,2 protsendini. USA tõusis vahepeal 4,1 protsendilt 16,8 protsendini, mis andis talle teise koha, samas kui Venemaa ja Iraan olid vastavalt neljas ja viies riik bitcoinide kaevandamise osas.

Bitcoini kaevandamine, mille käigus valideeritakse tehinguid ja toodetakse uusi ühikuid, on väga energiamahukas protsess. Arvutid üle maailma võistlevad keeruliste matemaatiliste mõistatuste lahendamiseks, et tehing läbi viia. See, kes selle võistluse võidab, saab tasu bitcoinides.

Bitcoini hinna tõus aastate jooksul on motiveerinud üha rohkem inimesi krüptovaluutat kaevandama, mis on koguni viinud terve tööstusharu tekkimiseni, mis on keskendunud krüptokaevanduse seadmete tootmisele ja müügile. Mida rohkem inimesi bitcoini kaevandab, seda rohkem energiat tarbitakse.

Muret teevad jätkuvalt kaasnevad keskkonnamured

See on omakorda tekitanud muret seoses bitcoini potentsiaalse keskkonnamõjuga, eriti kuna enamik kaevandamisest toimus Hiinas, mis sõltub suurel määral kivisöe energiast. Mitme olulise Hiina piirkonna, sealhulgas Sichuani, Xinjiangi ja Sise-Mongoolia ametiasutused on viimastel kuudel krüptokaevandamist rangelt piiranud.

Kuid Cambridge'i teadlase Michel Rauchsi sõnul on bitcoini energiaallikate kooslust raske kindlaks teha. Vihmaperioodil kogunevad Hiina kaevurid sageli Sichuanisse, mis on hüdroenergia poolest rikas provints riigi edelaosas.

Rauchsi andmed näitavad, et Sichuani osakaal kogu bitcoini kaevandamise võimsusest Hiinas suurenes 61,1 protsendini 14,9 protsendilt vihmahooaja algusest kuni tipphetkeni, samas kui Xinjiangi osakaal vähenes samal perioodil 55,1 protsendilt 9,6 protsendini.

Nende uuring viitab ka sellele, et paljud bitcoini kaevandajad olid enne juunis toimunud krüpto mahasurumist Hiinast põgenenud naaberriiki Kasahstani. Bloombergi andmetel on Kasahstanil rohkem kui 22 gigavatti elektrienergia võimsust, millest suurem osa pärineb kivisüsi- ja gaasijaamadest.

Rauchs, kes on Cambridge'i alternatiivse rahanduse keskuse digitaalsete varade juht, lõi 2019. aastal indeksi, et näidata, kui palju energiat bitcoin tarbib. Akadeemik ütles, et ta töötab uue mudeli kallal, mis illustreerib bitcoinide kaevandamise keskkonnamõju.