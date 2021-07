Lõuna-Korea võib teha Aasias intressitõstmise avangu

Läinud nädalal, kui rahapoliitilist intressi ei tõstetud ja see jäeti rekordmadalale, üllatas Korea keskpanga juht Lee Ju-yeol investoreid. Ta andis märku, et intressitase hakkab tõusma ja see võib juhtuda kõige varem juba augustis.

Kuigi Aasia suuruselt neljas majandus kogeb kiiret majanduskasvu ja inflatsioon on keskpanga eesmärgist kõrgemal, käib lahing koroonaviiruse Delta varianti nakatumistega, mis on tõusnud rekordtasemeni. Seetõttu on pealinnas kehtestatud ka liikumispiirangud.

«Käes on haruldane aeg, kui kodude hinnatõus on muutunud oluliseks nii poliitiliselt kui ka majanduslikult,» ütles Meritz Securitiese analüütik Yoon Yoe-sam Reutersile. «Viimasel kahel aastal valitsuse poolt ettevõetu pole peatanud kinnisvara hinnatõusu. Kell tiksub nii Lee kui ka valitsuse jaoks.»

Lee keskpanga juhiks oleku aeg saab läbi tuleva aasta märtsis. Vaid nädalad hiljem paneb ameti maha president Moon Jae-in.

Odav raha kiirendab laenukasvu

Läinud aastal kärpis keskpank majanduse elavdamiseks intressi 0,75 protsendipunkti võrra 0,5 protsendini. Madal intress tõi kaasa kodumajapidamiste aktiivse laenuralli. Märtsis ulatus kodumajapidamiste võlg 1,765 triljoni wonini ehk 1,3 triljoni euroni. Sellest võlakuhilast moodustasid kodulaenud 931 triljonit woni.

Odav raha küttis spekulatsioone kinnisvaras, aktsiates ja krüptorahades. Valitsus üritas rahustada kinnisvaraturgu kõrgemate maksude ja laenupiirangutega. Korea keskpank hoiatas esmakordselt 2008. aasta üleilmse finantskriisi järel, et kohalikud varade ja krediiditurud on ohtlikud.

Analüütikute seas hakkab kinnituma vaade, et intressitase on liiga madal majanduse jaoks, mis peaks tänavu kasvama neli protsenti. Inflatsioon on kõrgemal keskpanga kahe protsendisest inflatsioonieesmärgist.

«Lee ees on pensionile minek. Kui ta tõesti tahab aeglustada laenukasvu ja tuua eluasemehinnad alla, on tal selleks väga vähe aega,» ütles Daishin Securitiese ökonomist Kong Dong-rak. «Mida kauem ta venitab, seda jõulisemalt peab rahapoliitikat karmistama.»

Kui Korea keskpank tõstab intressi augustis, jõuab ta ette isegi Uus-Meremaa keskpangast, kes on praegu arenenud maailmas rahapoliitika karmistamise esirinnas.