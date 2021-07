Itaalia meeste luksusrõivaäri Zegna seab sammud börsile

Ermenegildo Zegna läheb tänavu New Yorgis börsile. Selleks kombineeriti ettevõte USA riiulifirmaga tehingus, mille alusel on Itaalia luksusmoefirma väärt 3,2 miljardit dollarit.

«Me jääme iseseisvaks ka järgmisel sajal aastal, kuid praegu on börsile minekuks aeg sobiv,» ütles ettevõte juht Gildo Zegna Financial Timesile. «Maailm on kõvasti muutunud ja luksuskaupade turg on muutunud väga keeruliseks.»