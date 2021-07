Londonis tegutsev Eesti juurtega Wise teatas, et lõppenud kvartalis oli firma käive 123,5 miljonit naela. Seda on 43 protsenti rohkem kui aasta varem. Platvormil kasvasid oluliselt ka valuutavahetuse mahud: 10,7 miljardilt naelalt 16,4 miljardi naelani.

Wise selgitas börsiteates, et suured arvud on osalt tingitud asjaolust, et möödunud aastal said nad samuti koroonakriisis pihta, mis möödunud aasta teise kvartali näitajad allapoole tõi. Sellepärast on ka mahtudes protsent kaunim.