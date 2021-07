Koroonahirm kõigutas börse, kuid täna võib tulla positiivsem päev

“Investorid on veidike mures, kuigi see mure võib olla ületähtsustatud,” ütles JPMorgani varahalduse peastrateeg Marcella Chow Bloombergile. “Me eeldame, et majanduse taastumise lugu jätkub ka teisel poolaastal ning siis peaks taas minema moodi väärtusaktsiaid.”