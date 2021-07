Kümme põhjust, miks II sambast lahkumise avaldus tagasi võtta

8. Otsustasid sambast lahkuda, sest sa pole rahul oma pensionifondi tootlusega. Investeerimine pensionisammaste väliselt on kindlasti ka hea valik, aga tasub igaks juhuks esmalt üle vaadata, millises pensionifondis sa seni oma raha kogunud oled. II samba pensionifonde on erineva investeerimisstrateegia ja erinevate tasudega. Samuti on erinevad pensionifondide tootlused. II sambas kogumise eelisteks on 4 protsendi sotsiaalmaksu raha kasutamise võimalus sinu isikliku pensionina ja sind pensionieas ootavad maksusoodustused. Vt ka punkti 4.

10. II sambast lahkumisel on pikaajaline mõju sinu pensioniea sissetulekutele. Pension on paljude jaoks midagi väga kauget ja selle peale nooremana eriti ei mõelda. Riigi poolt on kõikidele inimestele tagatud vanaduspension ehk I samba pension, mis on mõeldud baasvajaduste katmiseks. I sammas on muutunud solidaarsemaks ja nii mõjutab sinu palk sinu I samba pensioni suurust vähem. See tähendab, et 4% jäämisel I sambasse tõuseb sinu I samba pension vähem võrreldes sellega, mis sa saaksid II sambast. Ehk kui tahad ka pensionipõlves omale midagi täiendavalt lubada, tuleb hoolega läbi mõelda, milliseid võimalused ja täiendavad sissetulekud sul selleks ajaks olemas on, olgu selleks siis II või III sammas, erinevad finantsinstrumendid jne. Kogudes II sambas soovituslikud 40 aastat, aitab see teenida pensionilisa I samba pensionile. Seejuures, mida suurem on sissetulek, seda suurem ka II samba mõju pensionile neist kahest sambast kokku. Seega tasub hoolega läbi mõelda, kas raha praegu välja võtmine on parim valik sinu pensionipõlveks.