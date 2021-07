Skandaalse spioonifirma omanikku rahastavad Eesti pensionikogujad

Maailmas on puhkenud skandaal, sest mitmed riigid kasutasid Iisraeli nuhkfirma NSO Groupi teenuseid, et luurata nii poliitiliste vastaste kui ka ajakirjanike järele, seda ka Euroopas. Mida paljud ei tea, on see, et ka eestlased panustavad oma pensionirahaga NSO suuromaniku arengusse.