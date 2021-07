Coop Panga kasum enam kui kahekordistus

«Möödunud kvartali märgilisemaks tulemuseks Coop Pangale oli 100 000 kliendi piiri ületamine. See oli üks viiest strateegilisest eesmärgist, mida lubasime investoritele börsile tulles ning see täitus oodatust oluliselt kiiremini,» märkis Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink börsiteates.

Teise kvartali lõpu seisuga oli pangal 100 200 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 7 000 kliendi võrra (8%). Viimase aastaga on panga kliendibaas kasvanud enam kui kolmandiku võrra.

Kodumaiste hoiuste maht kasvab

Kliendibaasi kasv on Rinki sõnul toonud kaasa kodumaiste hoiuste mahu olulise suurenemise ning võimaldanud pangal vähendada rahvusvaheliselt hoiuste platvormilt kogutud kallimate hoiuste osatähtsust. «Finantseerimiskulu langusele aitab kaasa ka nõudmiseni hoiuste osakaalu kasv,» lausus ta.

Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering vähenes 54 miljoni euro võrra. Võrreldes 2020. aasta II kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 276 miljoni euro võrra (+45%). Aastases võrdluses on panga nõudmiseni hoiuste osakaal kõigist hoiustest tõusnud 32% pealt 44% peale ja finantseerimiskulu langenud 1% pealt 0,8% peale.

Laenuportfell kasvab

Esimese kvartalis turu madalseisu tõttu aeglustunud laenuportfelli kasv sai samuti Rinki sõnul teises kvartalis hoo sisse. Kasvu vedasid eelkõige ärilaenud ning kodulaenud. Kuigi konkurents laenuturul on aastaga kasvanud, näeb Rink, et turuosa on võimalik kasvatada.