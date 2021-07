Arco Vara hakkab uusi aktsiaid pakkuma

Märkimisperiood on 25. septembrist 15. oktoobrini. Kellelgi märkimise eesõigust ei ole, aga Arco Vara nentis, et jaotamisel saavad eelise uued jaeinvestorid.

Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühingu uute aktsiate väljalaskehind on 2,25 eurot iga aktsia eest, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 1,55 eurot on ülekurss. Pakkumisega loodab Arco investoritelt koguda 2,25 miljonit eurot.