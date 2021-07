Viljar Arakas investeeris Eesti tehnoloogiaettevõttesse

«Samal ajal ei tohi unustada, et õhukvaliteet ja intelligentselt juhitud valgustus tagavad parema elu- ja töökeskkonna,» rõhutas Vips.

Bisly töötas välja targa hoone tehnoloogialahenduse, mis muudab energia säästmise lihtsaks nii kodudes kui ärihoonetes. Tänaseks on Eestis installeeritud juba üle 20 000 Bisly juhtkontrolleri, mis teevad üle 500 000 targa automaatikasündmuse päevas.

Bisly ühe investori, EfTEN Capitali tegevjuhi Viljar Arakase sõnul on hooneautomaatika turg suure kasvupotentsiaaliga, mis on tingitud nii Euroopa Liidu regulatsioonidest, kliima- ja energiaeesmärkidest kui arendajate arusaamast, et hooned peavad muutuma nutikaks.