Mida oodata tänaselt Euroopa Keskpanga istungilt?

Seekordne keskpanga nõukogu istung on esimene, mis toimub 18 kuud kestnud strateegilise ülevaatuse tulemuste avalikustamise järel.

Euroopa Keskpank peaks järgnevatel istungitel tegema põhimõttelisi otsuseid, sealhulgas selle kohta kuidas hakata piirama 1,85 triljoni euro suurust majanduse pandeemiast väljaaitamise paketti (PEPP). Samuti on tarvis selgust, kas sellega kaasneb traditsioonilisema toetuspaketi suurendamine.

Kui tavaline varade kokkuostuprogramm seab ette karmid kvoodid, kui palju kõigi euroala maade võlakirju osta, siis PEPP on jätnud keskpangale väärtpaberite ostmise üle otsustamisel väga vabad käed. Erandiks on traditsioonilises varade kokkuostuprogrammis vaid Kreeka, kelle võlakirjad ei kõlba ostunimekirja väga viletsa krediidireitingu tõttu.

Põhiline arutlusteema peaks seisnema selles, kas Euroopa Keskpank peaks suruma inflatsiooni kahest protsendist kõrgemale. Sellega pole terve aastakümne jooksul hakkama saadud. Viimane võib osutuda poliitiliselt raskeks, eriti arvestades inflatsioonikartlike sakslasi, kes on juba seniste stiimulite suhtes skeptiliselt meelestatud.

Saksamaal peaks inflatsioon tulema juba tänavu kahest protsendist suurem ning paljudes Ida-Euroopa maades, kes ei kasuta eurot, on see juba palju kõrgem.

Keskpanga nõukogu liige Isabel Schnabel on juba viidanud võimalikule kompromissile. Enne rahapoliitika karmistumist oleks vaja tarbijahinnaindeksi tõusu, mitte vaid selle kasvu prognoosides. Tema sõnul ei tohiks kõrgem inflatsioon olla omaette eesmärgiks.

Finantsturgudel on juba hakatud eeldama, et Euroopa Keskpank jääb inflatsiooni osas kannatlikuks. Euroopa Keskpanga esimest euroala võlakriisi järgset intressitõusu on tuletistehingutest välja lugeda alles aastal 2024.