Investor Mari: sain päeva halvima hinnaga aktsia müüdud

Nädalaga olen taas pisut rikkamaks saanud, kuigi vahepeal oli rikkust veelgi rohkem. Aga no siis tulid Netflixi tulemused, mis mu kasumit natuke närisid ja Bercman Technologies polnud ka enam nii kõrgel kui varem. Ka Tallink tikustas kahjumipoolel eurosid juurde. Sellest hoolimata on portfell nädalaga 0,41% plussis.

Täna tegin ära selle halva otsuse, et müüsin Bercman Technologies‘ aktsia maha. Proovisin juba eile hinda kangutada, aga ei tulnud välja. Mitte et firma mulle ei meeldiks – meeldib. Ta on kõvasti tõusnud ja kindlasti tõuseb tõenäoliselt tulevikulootuste toel veelgi. Müümise kasuks otsustasin kolmel põhjusel:

1) positsioon on mul protfellis üliväike, paarsada eurot, aga aktsiate puhul öeldakse, et oma investeeringutel tuleb silm peal hoida ja jälgida, mida firma teeb. Oli kaks valikut: kas osta juurde ja seda suurendada, et minu kui investori töömaht ja pidev pealepassimine, kas on ehk mõni börsiteade tulnud, end ära tasuks või siis maha müüa.

2) aktsia on minu jaoks juba kolmekordse tõusu teinud – seda on rohkem kui enamik teisi aktsiaid mu portfellis. Sellist kasumit pole ka väga häbi lukku lüüa.

3) tahan üldiselt oma protfelli ülevaatlikumaks muuta. Sattusin nädalavahetusel teiste investeerimishuvilistest sõpradega kokku ja küsisin, et kui palju positsioone neil portfellis ka on. Viielt inimeselt tuli valdavalt vastus, et üldiselt ikka alla 10. Põhjus lihtne: keegi neist pole professionaalne fondihaldur, kellele makstaks selle eest palka, et ta ööd ja päevad aktsiaid või fonde analüüsiks. Ja suuremast hulgast ei käi jõud lihtsalt üle. Tõsi ta on, Millal ma ise vaatasin, kas mu robotfondi koostises on midagi muutunud? Või millal tegin Netflixile suure süvaanalüüsi? Ega ei ole teinud küll. Ja mul on praegu aktsia- ja ETFipositsioone peale Bercmani müümist 14 tükki järel.

Müümise vastuargumente oli muidugi ka hulgi:

1) milleks suurimat võitjat müüa?

2) Bercman pole õieti näitamagi hakanud, mida ta suudab

3) positsioon on nii väike, et vahet ei ole ju, mida ta seal teeb

Mis ma sellest sain?

Enne jaanipäeva märkisin aktsiaid niimoodi, et sain kätte 30 tükki hinnaga 3,4 eurot. Lisaks maksin LHVle märkimistasu 3 eurot. Ehk soetumismaksumus oli kokku 102 eurot. Maha müüsin kogemata tänase päeva ühe viletsaima hinna ehk 10,9 euro pealt ehk kokku 327 euroga. Rahas teenisin seega 225 eurot.

Pärast müüki jäi ainult üle vaadata,kuidas aktsia jälle rallima hakkas ja taas 12 euro ligidale tõusis. Mis siis ikka, kaasinvestorite ja nende suurenenud rikkuse üle on mul ainult hea meel!

Mari portfell 22. juuli päeva seis: 32 534,46 €, muutus nädalaga+0,41% Meenutuseks: Mari alustas investeerimist 2017. aastal 7000 euroga kontol. Aasta lõpus tuli veel 10 000 raieõiguse müügist. Tänavu aprillis otsustasin iga kuu palgarahast 300 eurot investeerimiskontole kanda ehk alates aprillist 900 eurot.

Ja siin ka väljavõte pangakontost peale Bercmani müüki: