Stockmann teenis tugeva ärikasumi, aktsia sööstis raketina üles

Stockmanni ärikasum ulatus tänavu teises kvartalis 26,7 miljoni euroni, aasta varem oli see kõigest 0,8 miljonit. Käive kasvas enam kui viiendiku võrra, 228 miljoni euroni. Kvartalis teeniti aktsia kohta kasumit 25 senti, mullu jäädi aktsia kohta 20 sendiga kahjumisse.

Ta lisas, et veebimüügi tugev kasv ei kompenseerinud siiski täielikult klientide arvu vähenemist. Latvaneni sõnul mõjutab tavapoodide müüke ennekõike turiste puudus. Samas rääkis ta, et Stockmanni kasumlikkus paraneb selgelt ning ettevõte on suutnud turukõikumistele turunduse, kaubamajade ja veebimüükide arendamise abil kiiresti reageerida.