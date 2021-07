KOMMENTAAR ⟩ Investoriks 20+, 35+ või 55+ vanuses – mida silmas pidada?

Jutt käib ennekõike ajast. Investeerimine sõltub väga palju sellest, kui pikalt on sul aega seda teha. Nooremana startides on ilmselgelt kogumiseaega rohkem kui kuldses eas alustades. Siiski ei maksa vanematel inimestel kohe käega lüüa, sest ka hiljem alustades ning targalt toimetades saab varasid kenasti kasvatada.

Kõige lihtsam viis investeerimiseks on teha seda pensioniks kogudes. Tõsi, see kõlab kummaliselt, sest pensioniks kogumist ei oskagi ju esimese hooga investeeringuna käsitleda. Kinnisvarasse, aktsiatesse ja võlakirjadesse raha paigutamine näib justkui enam investeerimisena, kuid tegelikult sisaldavad pensionifondid just neid koostisosasid.

Pensionikogumise kasuks räägib väga lihtne tõsiasi. Kui on soov elada ka pensionärina mugavat elu, siis tuleks oma rahaasjade peale mõelda ja ka vastavalt tegutseda juba aastakümneid enne pensionile jäämist. Nimelt suudab riiklik sotsiaalhoolekanne tuleviku pensionäridele ehk tänastele tublidele tööinimestele pakkuda vaid hädapärast hakkamasaamist kuupensioni näol, mille ostujõud võrreldes tänasega on pigem väiksem kui suurem. Miks see nii on? Pensioni suurus sõltub üheselt tööealise elanikkonna ehk meie laste ja lastelaste makstavatest maksudest, kuid töötegijate (loe: maksumaksjate) arv väheneb iga aastaga.

20+: kasuta oma aja-eelist

20-aastaselt tundub, et ees on lõputult pikk elu ning pensioni peale mõtlemine on küll viimane asi, mida teha. Tegelikult aga on just selles vanuses kõige mõistlikum alustada raha paigutamist. Nii saab koguda aastakümneid ning investeering elab üle turgude kõikumised ilma, et investor peaks ka kehvematel aegadel ülemäära muretsema. Rahal on aega kasvada ja investori kõige paremaks sõbraks nimetataksegi just aega.

Pensioni II sambasse kogumisega lisandub ka riigi panus: lisaks omapoolsele 2-protsendilisele sissemaksele saad iga kuu riigi poolt 4 protsenti sotsiaalmaksu arvelt investeerimiseks juurde. Riigipoolne osa moodustab 1000-eurose brutopalga juures 40 eurot kuus ehk 480 eurot aastas. Või mõtleme nii – kui sa II sambasse ei kogu, jagatakse sinu maksuraha riigieelarves ümber ja 10 aasta jooksul loovutad sa oma palgast riigieelarvesse 4800 eurot. Siinjuures ei ole veel arvestatud valitud investeeringus teenitava tootlusega.

35+: suurepärane aeg investoriks hakata

Ka selles vanuses tundub pensioniaeg veel üsna kaugel olevat. Üht-teist on juba selja taga, kuid palju veel ees. Tõenäoliselt oled loonud pere ja panustanud tööalaselt. Paljud teevad sel ajal suuri karjäärimuutusi, näiteks õpivad uue ameti.

Kui sa varem pole investeerimisega oma pead vaevanud, siis nüüd oleks mõistlik sellega kindlasti alustada. Saad ära kasutada hüved, mida riik sulle pensionikogumisel pakub ja panna aja oma kasuks tööle. Pensionini on veel aega aastakümneid, mis tähendab, et rahal on aega kasvada ja saad lubada endale keskmiselt kõrgemat riski mõningase ettevaatusega. Isegi kui mõne aasta jooksul juhtub maailma tabama börsikrahh, on endiselt piisavalt aega sellest taastumiseks.