GRAAFIK ⟩ Kohvi hind jätkab rallit Brasiilia külmade ilmade tõttu

Külmakraadid, mis on toonud kaasa öökülmasid Brasiilia kohvipiirkonnas on sel nädalal süvendanud kartusi kohvitoodangu vähenemise kohta, mis on viinud hinnad seitsme aasta kõrgeima taseme lähedale, vahendab Financial Times.

Arabica kohviubade futuuri hind tõusis kolmapäeval New Yorgi börsil üle 2 dollari naela kohta, mis on tase, mida ei ole nähtud alates 2014. aasta oktoobrist. Neljapäeval tõusis arabica hind omakorda koguni 9 protsenti ning reedel 1 protsent olles päeva keskel tõusnud üle 6 protsendi.

Kohvi hinnad on sel nädalal tõusnud rohkem kui 30 protsenti ja aasta algusest alates 60 protsenti. Suure tõenäosusega tabab see hinnaralli kohvisõpru üle kogu maailma ning seda ajal, mil kohviröstijad ja supermarketid olid juba selle aasta plahvatusliku tururalli tõttu hakanud hindu tõstma.

Arabica kohviubade futuuri hind naela kohta. Klõpsa graafikul, et seda suurendada. Illustratsioon: tradingview.com

Futuuridega kauplejad ütlesid, et külm oli oodatust tõsisem, sest paljudes piirkondades oli temperatuur alla 0 kraadi ja langes kõige enam mõjutatud piirkondades kuni miinus 5 kraadini. Külmad järgnesid aastale, mil maailma suurimat kohvitootjat ja -eksportijat Brasiiliat tabas sajandi suurim põud, mis tähendab, et puud olid juba kuumastressi tõttu nõrgenenud.

«Brasiilia külmakahjustused on palju hullemad, kui me oleksime osanud ette kujutada, ja selle tulemusel halvenevad 2022-23. aasta saagipotentsiaali väljavaated, mis on praeguse põua tõttu kannatanud väikese saagi järel väga murettekitav,» ütles ED&F Mani põllumajandustoorme peaanalüütik Kona Haque.

Analüütikud alandavad järgmise aasta saagi prognoose 5 kuni 10 protsendi võrra, kuigi kahju võib olla suurem ja tase sõltub sellest, kuidas põllumajandustootjad puid pügavad. Kui kahjustused on ulatuslikud, on põllumajandustootjad sunnitud puid kõvasti kärpima, mis toob kaasa toodangu järsu languse, ütles Carlos Mera Rabobankist.

Kohvikasvataja Brasiilias. Külmad ilmad järgnevad aastale, mil Brasiiliat tabas sajandi suurim põud. FOTO: Igor Do Vale

Isegi kui puid ei kärbita, mõjutavad külmad järgmise aasta saagi õitsemist, mis tekitab turul täiendavat ebakindlust. Mera lisas, et asendamist vajavad noored puud viiksid järgmise kolme-nelja aasta jooksul tootlikkuse vähenemiseni.

Ilmaennustajad prognoosivad, et järgmisel nädalal on Brasiiliat veel oodata öökülma ja kohvikauplejad on valmis suurema hinnavolatiilsuse jaoks. Isegi väike temperatuurimuutus muudab puude kahjustuste ulatust oluliselt, ütlesid kaupmehed.